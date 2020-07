In der Patronatskirche der Familie von Hammerstein finden in diesem Jahr die vier Konzerte statt.

Christoph Franken

Gesmold. Das Musikfest in Gesmold wird in diesem Jahr unter dem Titel „Ludwig van Beethoven, zum 250. Geburtstag“ stattfinden: Die Mitglieder der Familie von Hammerstein und die künstlerische Leitung wollen nämlich auch in diesem Jahr an den beliebten Konzerten festhalten. Allerdings weichen sie von ihrem Wasserschloss als traditionellem Veranstaltungsort wegen der Corona-Regeln auf die Petrus-Kirche in Gesmold (Am Wellenhaus 1) aus.