Der Musikbereich in der IGS ist von Grund auf saniert und ausgestattet. Von dem Ergebnis überzeugten sich Franziska Hoppe (Landkreis Osnabrück), Schulleiterin Kerstin Lemke, Kreisrat Matthias Selle und Musiklehrerin Melanie Ortmann (von links).

Landkreis Osnabrück/Hermann Pentermann

Melle. Im vergangenen Jahr die Sanierung, in diesem Sommer nun die Anschaffungen in Sound und Technik: Der Landkreis Osnabrück hat nach eigenen Angaben den Musikbereich in der IGS Melle umfangreich modernisiert. Allein in diesem Jahr investierte der Schulträger rund 110.000 Euro.