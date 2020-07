Meller Orgelsommer startet am Mittwoch

Kantor Andreas Opp spielt auf dem Flügel und auf der Christian-Vater-Orgel.

St. Petrigemeinde Melle

Melle. Nicht als Wandelkonzert, sondern dieses Mal als Orgelandacht beginnen am Mittwoch, 15. Juli, die sommerlichen Orgelkonzerte in Melle. Ab 20.15 Uhr musiziert Kantor Andreas Opp in der St. Petrikirche. Der Eintritt ist frei.