Bei einem Lkw-Unfall in Alfhausen wurde ein 20-Jähriger tödlich verletzt. Der junge Mann stammte aus Melle.

Günther Welp

Melle. Der 20-jährige Autofahrer, der am Donnerstag bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 68 in Alfhausen-Wallen ums Leben gekommen ist, stammt aus Melle. Das hat die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am Sonntag bestätigt.