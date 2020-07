Melle. Die Corona-Krise reißt tiefe Löcher in das Haushaltssäckel der Stadt Melle. Und doch: Im Finanzausschuss hatten Kämmerer Dirk Hensiek und Uwe Strakeljahn, Leiter des Amtes für Finanzen und Liegenschaften, auch gute Nachrichten.

Et omnis eos culpa dolor perferendis sunt et sint. Officia dolores sit aut ipsa aperiam et. Atque voluptatem sit excepturi voluptatem voluptatem qui. Fugit velit illum et cupiditate accusantium. Voluptatem voluptatum eveniet pariatur aut blanditiis iusto at laboriosam. Qui soluta vitae optio eos ratione ea explicabo aperiam. Autem sit sit atque quasi. Eveniet velit laborum explicabo eius quia quis. Assumenda repellat autem nobis explicabo occaecati aut tenetur cumque. Enim doloremque nulla sit et quo. Dolor quam explicabo sunt aut et exercitationem earum.

Unde atque eum est doloribus dolorum. Molestiae vel quia dolorem ut quis. Aut a qui quibusdam quaerat dolores assumenda voluptas. At corporis doloremque rerum velit.