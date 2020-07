UWG Melle will Schottergärten verbieten und sieht Stadt als negatives Beispiel

Schotter vor dem Amt für Familie, Bildung und Sport: Für die Meller UWG ein Dorn im Auge.

Simone Grawe

Melle. Die UWG Melle will der Verschotterung und Versteinerung der Meller Gärten Einhalt gebieten. In einem Antrag an die Stadt fordern die Unabhängigen, dass sich der Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung sowie der Verwaltungsausschuss mit der Materie befassen möge mit dem Ziel, Schottergärten nicht zuzulassen.