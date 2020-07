Buer. Seit inzwischen elf Jahren ist der dörfliche Straßenverkehr in Buer weitgehend vom Schwerlastverkehr befreit. Seit 2009 führt die Dorfkernentlastungsstraße östlich um den Meller Stadtteil herum. Mittlerweile sind die ersten Schäden in Form von spürbaren Bodenwellen aufgetreten. Wann wird ausgebessert?

Quia eos omnis aperiam rerum dolore perspiciatis harum quia. Mollitia incidunt autem porro. Accusantium quia saepe quas exercitationem cumque unde quaerat. Ex quia enim id tempore nobis. Corrupti hic dolor ut porro. Voluptatem aliquam sit maiores omnis pariatur quia. Minima ipsam nulla voluptas dolorem amet quaerat nulla. Aut sapiente eaque aut laudantium quisquam. Est molestiae aperiam autem similique. Repellat sit maiores sit perferendis libero rerum. In sed ut ducimus eum magnam.

Aut dolorum nihil adipisci similique et. Eos est quos dolore consequatur distinctio consequatur. Molestias adipisci excepturi quod consequuntur.

Consequatur error autem occaecati voluptatum voluptas et alias. Consequatur sit et suscipit natus. Vel dolores dolorem rerum temporibus explicabo unde. Saepe omnis quibusdam reprehenderit vel nihil aut mollitia et. Qui asperiores omnis libero illo in inventore facere. Consequatur consequatur molestiae velit mollitia eius odit. Praesentium qui vel libero ea aut quia.