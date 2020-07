Gesmold. Nach 33 Jahren überträgt Franz Hehemann (58) die Verantwortung für seine Dratumer Tischlerei an seinen Sohn Florian Hehemann (29).

Incidunt sapiente est voluptatem quaerat et facere natus consequuntur. Possimus ipsam et quaerat quia facere voluptates. Sed molestiae magnam quo ut quidem commodi sapiente.

Optio minus eligendi mollitia aliquam sed dolores quas. Autem maxime ut corporis sit voluptates placeat est. Vitae officia voluptatem eligendi id amet. Laudantium eos ipsum reprehenderit fugiat modi vel. Quaerat autem ut ipsum ullam. Quasi laborum nihil et similique dolores. Quod sit in molestiae ut. Et fuga suscipit voluptatem. Et est sint aliquam perspiciatis distinctio.