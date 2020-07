Ein starkes Team für die neue Spielgemeinschaft der C-Junioren: Trainer Steffen Gröne, Jugendwart Leon Hölscher, Jugendwart Thomas Linnemann, Abteilungsleiter Thomas Hackmann, Fußballobmann Norbert Stratmann und Trainer Florian Lamping (von links).

Lamping

Melle. Die Vereine Viktoria Gesmold und TV Wellingholzhausen haben sich darauf verständigt, in der kommenden Fußballsaison 2020/21 eine Spielgemeinschaft in der C-Jugend einzugehen. Das erklären die Fußballvorstände beider Vereine in einer gemeinsamen Mitteilung.