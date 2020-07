Melle. Empörung unter Mellern: Unbekannte haben am Freitagabend die Freiheitsstatue im Außenbereich des Motorradhändlers Bike Farm mutwillig beschädigt. Der Statue fehlt nun der rechte Arm inklusive Fackel.

