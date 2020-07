Melle. Nach der Sicherheitslandung eines Mitglieds des Segelflieger-Clubs Melle-Grönegau (SFC) am 21. Juni, bei dem der Pilot unverletzt blieb, aber ein clubeigenes Flugzeug schwer beschädigt worden war, wird der Schulungsbetrieb im Verein neu organisiert. Entgegen ersten Einschätzungen lässt sich das einmotorige und zweisitzige Flugzeug vom Typ Aquila A210 reparieren.

