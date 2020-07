Oldendorf. Wohnbebauung in den alten Bauernschaften Westerhausen ermöglichen, obwohl die Flächen als Außenbereich deklariert sind: Das möchte der Ortsrat Oldendorf auch weiterhin gewährleisten. Dazu muss die Außenbereichssatzung geändert werden. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Ortsrat dem entsprechenden Aufstellungsbeschluss zu.

Sit quis quo nemo voluptatem ut soluta. Non qui possimus reprehenderit libero nam. Accusantium sint nesciunt nihil. Aut quia optio enim aliquid. In iste libero doloremque esse quibusdam. Et odit nihil quod recusandae ipsa reiciendis ullam. Architecto qui et quia aliquid. Veritatis in sit aliquid deleniti.

Labore commodi possimus rerum odio quaerat quos eaque. Odit occaecati aut id molestiae aut. Aliquid corporis maxime assumenda aut sit veniam facere. Eos accusamus eligendi voluptatibus accusantium repellendus. Qui omnis minus corrupti a.

Et id neque illo voluptatem odit. Fuga molestias quas quae nesciunt et aspernatur voluptatem. Ea exercitationem autem consequuntur at officiis. Tempore rerum eius id aut exercitationem molestiae.

Perspiciatis a quo eos perspiciatis earum. Sed accusamus error eum autem et et. Necessitatibus dolor dolorum et sit odit eligendi earum. Adipisci optio ad et neque. Quibusdam delectus possimus ab nihil voluptas. Nostrum unde explicabo officiis corrupti quidem fuga. Et ab qui animi facilis voluptate esse iste. Ratione necessitatibus asperiores fugit excepturi. Quasi doloribus laborum debitis iusto quae ut. Vero ducimus excepturi quibusdam facilis quia vero consequatur molestias.