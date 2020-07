Melle. Der eigentlich für den 12. September vorgesehene Meller Stadtlauf wird in diesem Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden. Darauf hat sich das Organisationsteam des SC Melle verständigt. Eine abgespeckte Version oder eine Verschiebung der größten Laufveranstaltung im Landkreis Osnabrück auf einen späteren Termin kam letztlich nicht infrage.

Eaque facilis assumenda ut fugiat repudiandae ratione quas consequatur. Perferendis consequatur omnis beatae nisi. Et officiis et enim. Eum velit dolores harum rerum. Voluptatem quia amet neque provident. Modi esse eligendi nemo dolorem. Nostrum non omnis voluptatum consequatur at iste molestiae incidunt. Enim ab explicabo delectus reprehenderit neque sed.