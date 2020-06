Wäscheaufhängen kann Sonja Mester-Störtländer (rechts) zur Zeit nicht, Dorfhelferin Annette Wellmeyer-Schulz ist der rettende Engel.

Conny Rutsch

Wellingholzhausen. Wellingholzhausen. Was tun, wenn in einem Haushalt mit drei Kindern die Mutter plötzlich ausfällt? Für diese Fälle gibt es Dorfhelferinnen. Wann sie ins Haus kommen und was sie tun, erzählen eine Mutter und ihre Dorfhelferin.