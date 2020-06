Strom für Feste und Märkte kommt in Welling aus neuer Verteilstation

Während des Ortstermins: (von links) Reinhard Scholz, Bernhard Schürmann, Reiner Oesting, Heinrich Niederniehaus und Karin Klocke.

innogy

Wellingholzhausen. In Wellingholzhausen gibt es nun am Rande des Bürgerparks eine Strom-Verteilstation. Was aussieht wie eine Fahrradgarage, erspart bei Veranstaltungen den Einsatz von Verlängerungskabeln und mobilen Verteilschränken.