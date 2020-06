Herzlich willkommen: Gabriele Hoppe (links) und Erika Halbig (rechts) öffnen die Türen der Stadtbibliothek Melle.

Stadtverwaltung

Melle. Jetzt kann wieder in Ruhe geschmökert werden. Ab Dienstag, 30. Juni, kann die Stadtbibliothek in Melle-Melle wieder die regulären Öffnungszeiten anbieten – und zwar dienstags bis freitags in der Zeit von 11 bis 19 Uhr sowie samstags in der Zeit von 11 bis 14 Uhr.