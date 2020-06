Sportflugzeug stürzt in Maisfeld in Melle

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Symbolbild: Nicolas Armer/dpa

Nicolas Armer

Melle. In Melle ist am Sonntagmittag ein Sportflugzeug abgestürzt. Der Pilot habe die Kontrolle über sein Flugzeug verloren, meldet die Polizei. Der Pilot ist in der Maschine eingeklemmt. Rettungskräfte und die Polizei sind derzeit vor Ort.