Neuenkirchen. Ein fehlender zweiter Rasensportplatz und die teils prekäre Parksituation im Umfeld von Kindergarten und Kirche waren die zentralen Themen der Neuenkirchener Ortsratssitzung am Donnerstagabend in der Eingangshalle der Wilhelm-Fredemann-Oberschule.

