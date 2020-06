Die letzten beiden Freibäder in Melle öffnen

Ebenfalls mit Auflagen und Einschränkungen im Coronasommer 2020 öffnen die beiden letzten Freibäder in Melle.

Stadt Melle

Oldendorf/Neuenkirchen. In den letzten beiden Meller Freibädern steht am Samstag, 20. Juni, die Saisoneröffnung bevor: Neuenkirchen und Oldendorf. Allerdings in diesem Corona-Sommer natürlich ebenfalls mit Einschränkungen, Hygiene- und Abstandsregeln sowie Auflagen.