Melle. Die Handballer der HSG Grönegau-Melle sind in die Saisonvorbereitung gestartet. Zum Auftakt gab es am Montag bei leichtem Regen eine Outdoor-Einheit auf dem Sportplatz in Neuenkirchen. „Es ist alles noch etwas umständlich. Aber es war schön, mal wieder ein gemeinsames Training absolviert zu haben“, freute sich Trainer Mike Bordihn über das erste Wiedersehen nach drei Monaten Zwangspause.