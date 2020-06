Junger Meller wechselt aus der Haft in den Entzug

Ein junger Meller hatte mit seiner Berufung vor dem Landgericht teilweise Erfolg.

Ludger Jungeblut

Melle/Osnabrück . Zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft hatte das Amtsgericht im Januar einen jungen Meller wegen zweier Strafttaten verurteilt. Einen Jugendlichen hatte er geschlagen, einen abgezogen. Der Meller ging in Berufung und erzielte am Montag einen Teilerfolg: Aus der Haft wechselt er in den Drogenentzug.