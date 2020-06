Melle. Trotz Corona gingen am Wochenende knapp 100 Fahrer für die jährliche Lions-Rallye an der Start. Im eigenen Auto ist man ja sicher vor dem Virus. Am Ende kamen über 2500 Euro an Spenden zusammen.

