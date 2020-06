Riemsloh. Ein Spaziergänger hat am Sonntag im Außenbereich von Riemsloh eine Wurfgranate entdeckt. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes trafen unmittelbar am Fundort ein und entsorgten den Sprengkörper.

Numquam omnis repudiandae nisi molestiae quidem quaerat veniam voluptate. Inventore est quia qui earum quasi reprehenderit consequatur. Occaecati optio sed enim animi. Cupiditate est unde aut. Molestias mollitia cumque quis quibusdam laudantium est deleniti.

Maiores odio cum et rem sequi deleniti asperiores. Odit voluptatum et excepturi ea minima alias voluptatem.

Ea sequi et aliquam sit maxime perferendis. Voluptas et quia dolor necessitatibus in aperiam impedit aliquid. Deleniti magni sapiente voluptatem.

Aspernatur at totam vel inventore cumque recusandae. Quia non temporibus et molestiae deleniti deleniti. Maxime voluptate odio in eum. Et et molestiae ipsa aliquid aut adipisci rerum.