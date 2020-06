Melle. Ein übergroßer Schmetterling „schwebte“ am Samstag fast zwei Stunden über den Marktplatz. Das vom Artensterben bedrohte Fluginsekt machte die überraschten Marktbesucher auf den für viele Schmetterlinge tödlichen Klimawandel aufmerksam.

