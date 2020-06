Melle. Erster Schritt für moderne Windkraftanlagen in Melle: In Westendorf, Bennien und Dratum-Ausbergen sollen die sechs fast 20 Jahre alten Anlagen ersetzt werden. Die Voranfragen der Betreiber wurden jetzt vom Landkreis Osnabrück positiv beschieden.

