Die Filmcrew präsentiert sich nach den Dreharbeiten zu „Der schwarze Obelisk“.

Ulli Eckseler

Bruchmühlen. Es ist soweit: hunderte Kinogänger warten seit Monaten darauf, die vielen Laiendarsteller aus Melle auf der Kinoleinwand zu sehen. Volker Flohre kann jetzt endlich in seinen Else-Lichtspielen in Bruchmühlen den Film „Der schwarze Obelisk“ zeigen, der in Osnabrück in der Zeit vor der Corona-Pandemie mehrmals in vollen Kinosälen lief.