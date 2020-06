Katze „Mepsi“ wird ihre Kitten im Meller Tierheim zur Welt bringen.

Tierheim Melle

Riemsloh. Ganz verunsichert blickt „Mepsi“ in die Kamera. Die junge Katzendame wurde am Sonntagabend am Tierheim Melle ausgesetzt, nachdem ein Passant sie zufällig entdeckt hatte.