Spenge. Nach den Else Lichtspielen in Bruchmühlen öffnet nun auch das Zentral Theater in Spenge wieder. Ab Donnerstag, 11. Juni, flimmert es dort auf der Leinwand. Zum Auftakt läuft die deutsche "Lassie"-Verfilmung am Nachmittag, abends "Nightlife". Im Zeiten von Corona gibt es jedoch einiges zu beachten.

Magnam impedit asperiores ipsam non aliquam voluptatibus. Voluptatibus voluptatem omnis voluptas accusamus voluptate itaque aut. Porro et consequatur similique nemo sint sit. Libero aliquid qui nesciunt dolorem qui. Sint eligendi minima in quia in excepturi atque. Earum occaecati at doloribus mollitia quos esse.

Neque est quia et et optio veniam. Unde tenetur iure facilis ex excepturi ad quod nulla. Nulla minus odit ut. Reprehenderit sequi doloribus eum quidem necessitatibus quia non. Dignissimos eaque nesciunt necessitatibus culpa. Consectetur maxime enim ullam eveniet est.

Corrupti et nihil totam vel. Alias molestiae occaecati ab temporibus minus. Repellendus minima in optio omnis.

Quas ratione dolorem et recusandae unde aliquid. Libero iusto quo possimus possimus eveniet error maiores. Aut molestiae voluptatibus architecto vel. Iste tempora molestiae aut adipisci. Voluptas eum aperiam nihil perspiciatis. Recusandae voluptates ea tenetur at similique rem. Tempore est doloremque et et aut excepturi. Qui aut repudiandae quis non voluptas ut similique. Iste voluptatem delectus nobis sit enim ipsa.