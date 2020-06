Neuenkirchen. Wechsel im Bürgerbüro Neuenkirchen: Leiterin Gisela Kotzerka geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Adriane Kelle.

