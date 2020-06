Geschäft „Das Wohnzimmer“ wird in Antik-Café in Melle-Bakum integriert

Alles für ein gemütliches Zuhause: Brice und Monika Lammers freuen sich über den Umzug des Ladens „Das Wohnzimmer“ von der Mühlenstraße in die Räume des Bakumer Antik-Cafés.

Norbert Wiegand

Melle. Das Geschäft „Das Wohnzimmer“ in der Mühlenstraße 13 wird aufgegeben und in das Antik-Café in Melle-Bakum integriert.