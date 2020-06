Läuft noch zweimal in den Else Lichtspielen in Melle-Bruchmühlen: "Die Känguru-Chroniken".

X-Filme

Bruchmühlen. Gut, dass die Else Lichtspiele in Bruchmühlen so gerade noch in Nordrhein-Westfalen liegen – die Landesgrenze verläuft draußen vor dem Kino durch den Bürgersteig. Denn dadurch können die Meller schon wieder in den Genuss von Filmen auf großer Leinwand kommen, während Cinephile in Niedersachsen sonst noch warten müssen.