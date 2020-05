Melle. Die Stadtbibliothek weitet ihre wegen der Coronakrise eingeschränkten Öffnungszeiten ein wenig aus. Ab dem Pfingstwochenende stehen die Türen den Kunden auch samstags wieder offen.

