Bünde. Nach wochenlangen Schließungen dürfen nun die ersten Lichtspielhäuser wieder öffnen. Eine pfiffige Alternative während der Corona-bedingten Pause zeigte das Autokino auf dem Festplatz am Sportplatz in Bünde-Holsen. Am Pfingstwochenende geht es mit Comedy, neuen Filmen wie "Die Känguru-Chroniken" und der Kinderband "Krawallo" weiter.

