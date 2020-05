Seine Visitenkarten oder sein Stempel ersparen Lothar Bölke das Ausfüllen des Anmelde-Zettels, den Mirjam Carbonell zeigt.

Norbert Wiegand

Melle. „Die Anmeldepflicht in Bäckerei-Cafés verdirbt so manchem potenziellen Kunden in Zeiten der Corona-Beschränkungen die Lust auf einen Kaffee“ - diese Beobachtung hat Rollstuhlfahrer Lothar Bölke gemacht, der selbst gerne mal spontan in ein Café oder ein Bistro einkehrt.