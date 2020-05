Melle/Osnabrück. Berufung gegen ein Urteil kann nicht nur ein Angeklagter einlegen, sondern auch die Staatsanwaltschaft, wenn ihr die Strafe zu gering ist. Das bekam nun ein Osnabrücker zu spüren, der sich im Oktober an der Meller Discothek Naava mit der Polizei angelegt hatte.

