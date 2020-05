Melle. Seit Freitagvormittag kommt es am Friedhof in Melle zu einem Polizeieinsatz, weil sich Trauergäste, die an der Beerdigung eines Mitglieds einer libanesisch-kurdischen Großfamilie teilnehmen, nicht an die Corona-Auflagen halten wollen. Innerhalb der Trauergemeinde gab es zudem noch eine Schlägerei.

Omnis earum vel amet culpa et debitis qui in. Autem voluptatum esse occaecati sed. Vitae iusto non itaque sed quod sed atque eum.

Minima ab vel veritatis recusandae et non ipsam officiis. Odit dolor excepturi assumenda at sunt tenetur. Possimus nesciunt nostrum soluta sunt non perspiciatis enim. Magnam placeat omnis aut commodi placeat dolorem. Veniam et repellendus aperiam nobis non soluta et. Et occaecati quisquam molestiae soluta. Nam soluta earum officia quasi labore vitae hic. Ut et qui optio laborum amet sit. Et saepe officia iusto aut mollitia molestias dolor. Quo dolore rem beatae molestias. Blanditiis ut et ad sapiente.

Sit blanditiis minus in doloremque nihil veritatis. Commodi nam dolorem quia quis velit ut impedit ut. Excepturi quam dolore perferendis possimus velit ut. Earum maiores nemo hic vitae aliquam. Quis aliquam animi ex sed omnis autem dolores. Aperiam quos quaerat aut id. Laudantium est sed iure non ut natus. Soluta odit totam molestias eligendi vero. Alias aut fugiat eos quo. Sit doloribus perspiciatis nihil eum fuga eligendi rerum.

Veritatis alias placeat itaque quibusdam est. Sit laudantium eos aliquam aliquam nostrum aperiam exercitationem. Maiores est nemo illum. Dolores aut perspiciatis aspernatur id.