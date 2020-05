Motorradfahrer bei Unfall in Melle schwer verletzt CC-Editor öffnen

Zu einem Zusammenstoß kam es am Mittwoch Nachmittag an der Kreuzung Rahdenstraße/Spilkerweg.

Festim Beqiri

Neuenkirchen. Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag in Neuenkirchen auf der Rahdenstraße in Höhe der Kreuzung Spilkerweg gekommen. Ein beteiligter Motorradfahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.