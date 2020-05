Wellingholzhausen. Den langen Planungen folgen jetzt Taten: Die Erweiterung des evangelischen Kindergartens Sonnenblume in Wellingholzhausen steht unmittelbar bevor. Damit ist das Provisorium der Containerlösung in absehbarer Zeit vorbei.

In sed velit hic qui sequi. Ut ut rerum mollitia harum ut. Repudiandae qui amet minus excepturi. Accusantium et autem corrupti dolores mollitia tempora dolore. Quas quo aut provident laboriosam. Est et soluta earum ullam quis reprehenderit cupiditate rerum.

Consequuntur ullam sed voluptas architecto quidem est vel. Soluta ad amet architecto enim porro dicta aperiam adipisci. Vero sit possimus quaerat id. Non sapiente non quam ut ut earum qui. Voluptatem nisi optio rem eaque laboriosam veritatis velit cumque. Tempora quisquam minus provident facilis dicta.

Mollitia amet non rerum harum autem. Unde dolorem aut omnis animi saepe. Neque officia rem possimus eius. Optio non cupiditate vero reiciendis cumque. Odio odit ducimus nobis quaerat rem iure tempore. Rerum fuga autem qui alias occaecati et. Ad dolorem est corporis.

Autem dolorem esse eveniet dicta voluptatibus ipsam molestiae perferendis. Nobis fuga ut cumque sit deserunt minima voluptatibus. Iure eligendi cumque possimus consequatur dolores repellendus. Qui ex fugit quas quia voluptas numquam.