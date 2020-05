Ihre Gefühle während der schlimmsten Corona-Zeit drücken die Vorschulkinder Tom (6), Lukas (5) und Jannik (6) mit ausgesuchten Bildern aus.

Norbert Wiegand

Riemsloh. In kleinen Schritten und ganz vorsichtig wird die Betreuung in Meller Kindertagesstätten ausgeweitet. In dieser Woche werden nach genehmigten Einzelanträgen immerhin rund 40 Prozent der Kinder in Notgruppen betreut, bis zum 8. Juni sollen es 50 Prozent werden.