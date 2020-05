Neuenkirchen. Seit zehn Wochen gilt das Besuchsverbot für die Altenheime. „Manche der Senioren empfinden es als Isolation“, erzählt Jutta Diekmeyer, Einrichtungsleiterin des evangelischen Altenzentrums in Neuenkirchen. Die Angehörigen sehnen sich danach, Eltern und Verwandte zu sehen.

