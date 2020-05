Himmelfahrtsgottesdienst "to go" in der St. Martini-Gemeinde Buer CC-Editor öffnen

Einen Gottesdienst "to go" bieten Pastorin Inga Göbert (rechts) und Diakonin Claudia Ulrich von der Martini-Gemeinde Buer.

Martinigemeinde Buer

Buer/Bruchmühlen. Jedes Jahr lädt Himmelfahrt zu Ausflügen und Spaziergängen ein. In diesem Jahr nimmt die St. Martini-Gemeinde in Buer das zum Anlass einen „Himmelfahrtsgottesdienst to go“ zu feiern.