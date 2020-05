Erster Gottesdienst in der Marienkirche Oldendorf in Corona-Zeit CC-Editor öffnen

Auf Abstand feierten fast 40 Gläubige Gottesdienst in der Marienkirche Oldendorf unter Leitung von Pastor Ralf Halbrügge.

Conny Rutsch

Oldendorf. Die Auflagen sind vielfältig, die Regeln streng, und doch: endlich wieder in der Marienkirche in Oldendorf einen Gottesdienst gemeinsam zu feiern, berührte fast 40 Gläubige am Sonntag tief. Neben der Abstandsregel, der Mund-Nasenmaskenpflicht sowie dem Desinfizieren der Hände am Kircheneingang verlangte dieser erste Gottesdienst in Zeiten der Corona-Pandemie weitere besondere Vorkehrungen.