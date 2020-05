Wellingholzhausen/Gesmold . Von Gesmold, über Wellingholzhausen bis nach Kerßenbrock, Küingdorf und Neuenkirchen - die Kerßenbrocker Schützen schmückten ihre Häuser und Vorgärten zum Schützenfest-Wochenende in grün-weiß.

Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende das Schützenfest des Schützenvereins Kerßenbrock-Küingdorf . stattfinden sollen, aber die aktuelle Corona-Krise ließ dies leider nicht zu. Bereits im März war klar, dass das Schützenfest dieses Jahr ausfallen würde. Für die Majestäten Matthias I. Klocke und Luisa I. Strubberg und deren Ehrenpaare Marco Potts und Isabell Strubberg sowie Louis Weßler und Marie Münchow war sofort klar, die Ämter noch ein weiteres Jahr auszuüben.



Vorgärten in grün-weiß

Für dieses besondere Schützenfest hatte der Thron eine schöne Idee: Sie schrieben eine Nachricht an alle Schützenschwestern und -brüder, in der es hieß: "...also kramt in euren Kisten und schmückt Häuser und Vorgärten in grün-weiß." - und das taten sie.

Das Bierkönig- und Maiköniginnenschießen am Sonntag vor dem Schützenfest hätte den Auftakt gegeben. Der amtierende Bierkönig, Louis Weßler, hisste am Sonntag eine grün-weiße Fahne in seinem Garten in Gesmold. Zusammen mit seiner Familie und seinen Nachbarn, die das Geschehen aus deren Garten gut mitverfolgen konnten, stieß er auf sein Amt und diesen Tag an.

Passend zum Wochenende schmückten viele Schützenschwestern und -brüder ihre Vorgärten und Häuser, um sich selbst ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen und an das ausgefallende Schützenfest zu denken. Die Resonanz war überragend. Den Thron erreichten zahlreiche Fotos und Videos, bei denen der Kreativität keine Grenzen gesetzt wurden.

Holzpferde gesattelt

Auch die Uniformen durften an diesem Wochenende endlich wieder aus dem Schrank geholt werden, auch wenn nur für ein Foto. Die Frauen vom Schützengericht, welches an dem Montagmorgen als Programmpunkt nicht fehlen durfte, schmissen sich ebenfalls in ihre Roben. Die Adjutanten sattelten in diesem Jahr statt ihrer Pferde nur Holz- und Plüschpferde. Alle feierten getrennt, aber doch gemeinsam.

Sogar die befreundeten Vereine haben am Wochenende an das Schützenfest in Kerßenbrock-Küingdorf gedacht. Ein Teil der Schützengesellschaft Buer fuhr extra nach Kerßenbrock, um ein Foto von der Bueraner Uniform und Fahne an Mönters Klus an der Küingdorfer Straße zu machen, auf der sie jedes Jahr am Schützenfest-Sonntag mit zum Schützenplatz marschieren. Mit lieben Worten grüßten Sie den Schützenverein über Facebook.

Der Thron bedankt sich bei allen Schützen und Familien, die weder Kosten noch Mühen gescheut haben und ihre Gärten und Häuser so schön hergerichtet haben. Der Zusammenhalt des Vereins wird in dieser schwierigen Zeit dadurch nur noch mehr gestärkt. Auf dieses außergewöhnliche Schützenfest stimmen die Schützenbrüder und -schwestern ein dreifaches "Horrido" an.