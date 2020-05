Melle . Wie in ganz Niedersachsen finden derzeit auch in Melle die Abiturprüfungen statt. Während es wegen der Rückkehr zum 13. Jahrgang am Gymnasium dieses Jahr kein Abitur gibt, bemühen sich erstmals an der Integrierten Gesamtschule (IGS) 86 Schülerinnen und Schüler um den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

