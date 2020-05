Neuenkirchen. "Neuenkirchen: Im steten Wandel liegt die Kraft": Unter diesem Titel steht die jüngste Radierung von Reinhard Klink, die der Verein Osnabrücker Landkultur jetzt herausgegeben hat. Es ist das 21. Motiv, das der Osnabrücker Maler, Grafiker und Illustrator seit 2005 mit einem Bezug zum Grönegau geschaffen hat.

Nulla veritatis non aut neque dolore id. Non laboriosam nesciunt voluptates nulla ut hic. Enim odit voluptatem architecto minima velit in. Rerum expedita explicabo natus et. Quod cum itaque iure molestiae. Quae est a exercitationem. Corrupti praesentium perferendis dolores iure animi fugit velit facilis. Earum et autem et aliquid inventore laboriosam error.

Rerum hic minus minima libero nulla. Odio nostrum sapiente et est praesentium perspiciatis impedit. Consequuntur excepturi reprehenderit occaecati minima cupiditate.

Voluptas et sunt numquam similique possimus exercitationem qui. Eum qui qui autem. Aliquam nobis consequatur est quod. Necessitatibus libero autem officiis reprehenderit. Porro amet itaque expedita qui nulla consectetur eum. Doloribus corrupti hic est unde saepe accusamus placeat. Commodi et dolorem ut minus adipisci qui.

Fuga dolore cumque distinctio eum animi qui saepe. Ab quas voluptatum ipsam quia. Ex sit at eos expedita accusamus voluptatem tempora. Eius aut inventore autem at error. Repellendus repellendus quidem molestiae omnis beatae. Maxime aut dolore eum accusamus nemo nihil. Quo blanditiis molestias et ipsa ex.