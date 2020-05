Schnell erledigt war die Arbeit der Wehrleute bei dem Pkw-Brand in der Waschanlage.

Christoph Franken

Melle. Schreck in der Mittagsstunde: Am Dienstag um 12.30 Uhr brach aus bisher noch unbekannter Ursache im Motorraum eines Pkw in einer Meller Autowaschanlage ein Brand aus.