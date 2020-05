Neuenkirchen. Gerade in Corona-Zeiten verspricht das Sigmund- Strecker-Museum in Neuenkirchen ein besonderes Erlebnis von intensiver Stille beim Betrachten von Gemälden.

In den Bildern – wie beispielsweise den vier Orangen – finden die Schönheit der abgebildeten Landschaft und die Poesie der sichtbaren Welt ihren Ausdruck. Durch Koordination wird dafür gesorgt, dass angemessene Distanz unter den Besuchern entsteht. Der westfälische Maler Sigmund Strecker (1914 – 1969) hatte als Einzelgänger nach dem Ende des 2. Weltkrieges – unter Einfluss Cezannes sowie der Künstlergruppen des Blauen Reiters, der Brücke und des Bauhauses – das kulturelle Erbe der Moderne aufgegriffen.

Naturstudien

Im Zentrum der Ausstellung an der Bielefelder Straße 11 stehen die Naturstudien des Künstlers, in denen er die Wirkung von Farben, Formen und Licht untersucht und – ohne sich vom Gegenständlichen zu lösen – einen hohen Grad an Abstraktion erreicht. Anmeldung über E-Mail an Bernhard.Strecker@berlin.de oder unter Telefon 0179 2052761.