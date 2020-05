Heilige Messen in St. Matthäus in Melle wieder möglich CC-Editor öffnen

In der katholischen St. Matthäus-Kirche werden bald wieder Heilige Messen gefeiert.

Christoph Franken

Melle. In der katholischen St. Matthäusgemeinde in Melle werden ab Samstag, 16. Mai, wieder Gottesdienste gefeiert, und zwar als Heilige Messen. Die Gottesdienste an Werktagen werden in den katholischen Gemeinden erst nach und nach wieder eingeführt, entschied der Kirchenvorstand.