An diesem Tag eröffnet das Restaurant "Vivaldi" in Melle CC-Editor öffnen

Auf ihre ersten Gäste am Montag freuen sich Flamur und Katrin Topalli, Küchenchef Kais Berko, Mersad Rekanovic und Elsaida Meta. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Gleich am ersten Tag, an dem die Gastronomie wieder öffnen darf, können die Meller das neue Restaurant „Vivaldi“ direkt am Markt testen.