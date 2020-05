Raus aus der Isolation mit den Eltern: Ganz langsam öffnen sich die Kindertagesstätten wieder für die Kinder.

Julian Stratenschulte

Melle. In kleinen Schritten soll das Leben auch in die Schulen und Kindertagesstätten in Melle zurückkehren. Über die aktuelle Lage und Planungen informierte Erster Stadtrat Andreas Dreier am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport im Forum.